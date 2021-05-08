Президент Армении Саркисян прибудет с частным и рабочим визитами в Москву

Москва, 8 мая. Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву 8 и 9 мая с частным визитом, а 10 мая начнется его рабочий визит. Об этом сообщила помощница президента Асмик Петросян.

Отмечается, что армянский лидер не примет участие в параде Победы в Москве. По словам помощницы президента, он не планирует участвовать в публичных мероприятиях. В пресс-службе президента Армении заявили, что поездка Саркисяна проходит за личный счет в рамках короткого отпуска. Об этом информирует РИА Новости.

Россия и Армения намерены продолжать сотрудничать и укреплять стратегическое партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что пригласил своего коллегу с визитом в российскую столицу.