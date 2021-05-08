Союзники попросили США перенести сроки вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 8 мая. Европейские союзники США попросили отсрочить вывод американских войск из Афганистана, чтобы они успели вывести из страны своих военных, сообщает газета Wall Street Journal.

Некоторые союзники Вашингтона заявили, что не успеют покинуть Афганистан в установленный срок и попросили американское правительство оставить своих военных после 4 июля. По данным газеты, Германия попросила США задержать вывод войск до 18 июля. Вашингтон заявил, что этот процесс может быть отложен по запросу союзников на две недели или больше.

WSJ отмечает, что о выводе своих военных заявила и Турция, чьи силы в течение многих лет обеспечивали безопасность в аэропорту Кабула. Это может заставить западные страны сократить свои дипломатический контингент в Афганистане.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска Соединенных Штатов планово покидают Афганистан. По словам главы Комитета начальников штабов Марка Милли, командование ВС США уверено, что сможет полностью вывести войска из Афганистана к сентябрю 2021 года.