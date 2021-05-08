Финансовый консультант раскрыла способ безопасного хранения средств

Москва, 8 мая. Сберегательный счет или финансовый резерв помогут сохранить деньги в сохранности и уберечь их от мошенников.

Чтобы украсть деньги, мошенникам достаточно знать данные банковской карты. Но если деньги будут храниться не на карте, а на сберегательном счету, то злоумышленники не смогут до него добраться, рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина в беседе с радио Sputnik.

«Это финансовый резерв в том банке, куда вам проще и ближе дойти ногами, его открыть можно и онлайн, сейчас есть такая возможность. Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта», — объяснила специалист.

Открывать резерв лучше на небольшой срок — полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше. При необходимости можно открыть два депозита.

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