Крымский парламентарий призвал США отдать Аляску

Симферополь, 8 мая. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель потребовал у Вашингтона отдать России Аляску.

Такое обращение он сделал в комментариях под публикацией американского Госдепа в Facebook, который потребовал «вернуть Крым». Чиновник считает, что заявление Вашингтона касаемо российского полуострова можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства и посягательство на территориальную целостность.

«А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску» — написал Юрий Гемпель .

Недавно в Крыму отметили подчиненную роль Украины в Азовском море, так как хозяйкой на этой территории является только Россия. Такое заявление сделал политолог Владимир Джаралла.