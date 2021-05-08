Россельхозбанк назвал популярные у молодежи банковские продукты

Москва, 8 мая. Ипотека стала самым популярным банковским продуктом у российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в I квартале 2021 года, говорится в исследовании Россельхозбанка.

Эксперты банка объясняют рост спроса на ипотеку льготными программами, побудившими молодых людей задуматься о покупке своего жилья. Среди клиентов Россельхозбанка доля заемщиков от 18 до 35 лет взявших ипотечный кредит составила на конец первого квартала 42%, сообщает ТАСС.

Вторым по популярности у молодежи банковским продуктом стали кредитные карты. Доля молодежи среди владельцев «кредиток» Россельхозбанка составляет 28%. Среди оформивших в банке потребительский кредит оказалось всего 11% россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее сообщалось, что ипотечное кредитование для долевого строительства в России в январе-марте 2021 года выросло на 49,5% относительно аналогичного периода 2020 года. За указанный период было выдано таких кредитов на 386,1 млрд рублей.