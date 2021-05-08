Die Welt: танки Гитлера чаще ломались, чем воевали

Слабым местом танков Третьего рейха были их двигатели. Вместо практичных дизельных моторов на них устанавливались нестабильные бензиновые силовые агрегаты. Они хоть отличались хорошей мощностью и небольшим весом, но были ненадежны, имели больший расход топлива и могли взорваться при попадании снаряда. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«До начала войны с Россией использование бензиновых двигателей внутреннего сгорания в германском танкостроении было чем-то само собой разумеющимся. Это было связано в первую очередь с большой потребностью в таких моторах при осуществлении программы перевооружения», — отметил немецкий историк Бертольд Зеевальд.

В 1940 году немецкие танки легко победили французские машины «Шар Б 1» и «Сомуа». Однако связано это не с их техническим превосходством, а тактикой, поскольку танковые дивизии координировались по радио. К тому же, действовали они независимо от пехоты, чего не скажешь про войска Франции и Великобритании.

«Но именно неожиданно быстрый и возведенный пропагандой в ранг «блицкрига» триумф на Западе стал причиной того, что немецкие танки не подверглись критическому анализу. Поэтому для войны с Советским Союзом всего лишь увеличили калибр пушек и количество средних танков, а легкие вывели из оборота. Дизельные моторы как были, так и остались в стадии разработки», — подчеркнул эксперт.

Однако переоценка собственных машин привела к тому, что вермахт столкнулся с более продвинутыми советскими Т-34. Танки Красной армии лучше проявляли себя в условиях мороза.

Несмотря на то, что диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер интересовался дизельными двигателями, в Третьем рейхе в условиях дефицита все же не смогли разработать качественный мотор. Поэтому знаменитые танки «Пантера» и «Тигр VI» получили бензиновые силовые агрегаты от «Майбах». Однако из-за давления производитель выпустил двигатель, который имел множество недостатков. Поэтому немецкие машины во время наступления на Курск чаще ломались, чем страдали от вражеского огня.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило обзор советских танков, которые помогли разгромить вермахт.