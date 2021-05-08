На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,6

Тайбэй, 8 мая. Землетрясение магнитудой 4,6 было зарегистрировано на юге Тайваня в субботу. Этой информацией поделилась сейсмологическая служба китайского острова.

Эпицентр землетрясения произошел в 34,6 км от города Пиндун, а очаг находился на глубине 5 км. Движение почвы ощущалось в уездах Пиндун, Тайдун и Гаосюн.

После этого инцидента в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3. Информация о пострадавших и ущербе не поступала. Территория Тайваня пролегает на сейсмически активной зоне Восточной Азии.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6. Происшествие произошло в Австралии. Данные о пострадавших и погибших не поступали.