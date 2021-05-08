Встреча глав стран Содружества наций перенесена из-за пандемии на неопределенный срок

Кигали, 8 мая. Встреча премьер-министров, которые представляют страны Содружества наций, была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Секретариат Содружества сообщает, что в организации изучили все имеющиеся риски и доказательства. Оценка ситуации была дана с помощью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и их инструмента анализа рисков, а также после тесных консультаций между государствами — членами Содружества и секретариата. Было принято решение отложить встречу в Кигали, уточнили в организации.

Президент Руанды Поль Кагаме назвал нелегким решение отложить встречу организации. Он отметил, что здоровье и благополучие граждан страны остаются самыми приоритетными пунктами.

Накануне стало известно, что страны Африки ищут средства для управления заповедниками. В Руанде ранее состоялся Конгресс по управлению охраняемыми территориями Африки (APAC).