Тимур Родригез споет со Змеей в новогоднем спецвыпуске «Маски»

Москва, 8 мая. Один из членов жюри телешоу «Маска» Тимур Родригез споет со Змеей Юлей Паршутой в новогоднем спецвыпуске передачи. Об этом шоумен сообщил в соцсети Instagram.

В сообщении Родригез уточнил, что петь дуэтом будет с финалисткой второго сезона шоу Юлей Паршутой. Шоумен попросил у поклонников помощи в подборе подходящей песни.

«Я прошу вас написать, какую песню вы хотели бы услышать в нашем исполнении. Шатунова, Аллегрову и Мерлина Мэнсона не предлагать!» — написал артист.

Ранее Паршута рассказала, чье разоблачение стало для нее настоящим шоком. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, выступавший под маской Зайца стал главным открытием для девушки.