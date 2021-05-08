Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 07:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:12
Происшествия
Сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение у берегов Фиджи
07:11
Общество
Зрелищное шоу устроили беспилотники над Ржевским мемориалом
07:09
Экономика
Аналитики спрогнозировали ставки по кредитам в России
07:09
Шоу-бизнес
«Спасите маму»: шестилетняя дочь Кристины Асмус едва не разбила ей губу
07:08
Политика
Псаки пообещала России «последствия» в случае «неприемлемых действий»
07:07
Политика
Президент Армении Саркисян прибудет с частным и рабочим визитами в Москву
07:00
Общество
Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
06:50
Политика
Союзники попросили США перенести сроки вывода войск из Афганистана
06:44
Общество
Финансовый консультант раскрыла способ безопасного хранения средств
06:41
Политика
Крымский парламентарий призвал США отдать Аляску
06:36
Общество
Россельхозбанк назвал популярные у молодежи банковские продукты
06:35
Армия
Die Welt: танки Гитлера чаще ломались, чем воевали
06:33
Происшествия
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,6
06:29
Общество
Реставрацию Южного речного вокзала в Москве завершат осенью 2022 года
06:27
Политика
Встреча глав стран Содружества наций перенесена из-за пандемии на неопределенный срок
06:10
Общество
Тимур Родригез споет со Змеей в новогоднем спецвыпуске «Маски»
06:09
Общество
Синоптики рассказали москвичам, когда в столицу вернется тепло
06:08
Наука
Людям с ПТСР скоро начнут «стирать» плохие воспоминания
06:08
Происшествия
Сухая трава вспыхнула вблизи жилых домов в Сахалинской области
06:00
Общество
ФАН показывает, как из-за действий Украины пересохло еще одно водохранилище Крыма
Все новости

Тимур Родригез споет со Змеей в новогоднем спецвыпуске «Маски»

Общество
Тимур Родригез споет со Змеей в новогоднем спецвыпуске «Маски»
instagram.com  /  @trodriguezzz

Москва, 8 мая. Один из членов жюри телешоу «Маска» Тимур Родригез споет со Змеей Юлей Паршутой в новогоднем спецвыпуске передачи. Об этом шоумен сообщил в соцсети Instagram.

В сообщении Родригез уточнил, что петь дуэтом будет с финалисткой второго сезона шоу Юлей Паршутой. Шоумен попросил у поклонников помощи в подборе подходящей песни.

«Я прошу вас написать, какую песню вы хотели бы услышать в нашем исполнении. Шатунова, Аллегрову и Мерлина Мэнсона не предлагать!» — написал артист.

Ранее Паршута рассказала, чье разоблачение стало для нее настоящим шоком. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, выступавший под маской Зайца стал главным открытием для девушки.

маска паршута тимур родригез
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / Тимур Родригез споет со Змеей в новогоднем спецвыпуске «Маски»
Рейтинг@Mail.ru