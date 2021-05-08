Людям с ПТСР скоро начнут «стирать» плохие воспоминания

Токио, 8 мая. Группе специалистов вычислительной нейробиологии компании ATR Computational Neuroscience Lab удалось создать сканер, «стирающий» несчастливые воспоминания.

Устройство под названием DecNef изначально подразумевалось как способ, благодаря которому можно поспособствовать излечению людей с посттравматическим синдромом. Однако ученые отметили, что уже столкнулись с волной критики, сообщает Daily Star.

Сканер действует по принципу МРТ: в нем задействуются электромагнитные импульсы, похожие на те, которые применяются в обычном аппарате, с помощью них сканер замеряет различные изменения в мозге человека, например, уровень подачи кислорода в кровь.

Собранные данные автоматически передаются на анализ искусственному интеллекту, участки мозга, где «оживают» болезненные воспоминания, выявляются и берутся под контроль. Сейчас специалисты спорят, насколько этичным будет вмешательство в человеческую личность посредством искусственного интеллекта.

Ученые из США недавно обнаружили прямую связь между продолжительностью зевка и размером мозга. Оказалось, что чем больше мозг у позвоночного, тем дольше он зевает.