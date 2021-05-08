Сухая трава вспыхнула вблизи жилых домов в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 8 мая. В городе Холмск в Сахалинской области произошло возгорание сухой травы недалеко от жилых домов. Пламя быстро охватило большую территорию.

ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщило, что диспетчер Холмского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании 7 мая в 20:25 по местному времени. Огонь буйствовал на площадке в районе улицы Лесозаводской, 263.

Пожарные прибыли на место спустя девять минут. К этому моменту общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Ведомство сообщает, что пожар локализовали в 20:42, а в 20:50 его полностью потушили. Было задействовано четверо пожарных и одна единица техники от МЧС России. Пострадавших и погибших нет, а причины возникновения пожара пока устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре в Калифорнии. Американец поджег лес, чтобы скрыть убийство.