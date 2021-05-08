Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 26 человек

Мехико, 8 мая. Обрушение метромоста в столице Мексики привело к 26 жертвам. В больницах остаются еще 34 человека с травмами различной степени тяжести, сообщило правительство Мехико.

Инцидент произошел 3 мая на юге Мехико в районе станции «Оливос». Пролет метромоста обрушился, в него провалились два вагона с людьми. Причиной происшествия стал дефект элементов конструкции.

Из больниц были выписаны 52 пострадавших. По данным местных СМИ, количество жертв увеличилось с 25 человек до 26 после смерти 52-летней женщины в одной из клиник Мехико.

Полиция Мексики ранее обнаружила в городе Тихуана на границе с США туннель для контрабанды наркотиков. Длина подземного хода составляет 600 метров.