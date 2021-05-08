Тодоренко рассказала о состоянии Топалова после операции

Москва, 8 мая. Певец Влад Топалов после операции приходит в себя, медики не видят угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщила его супруга телеведущая Регина Тодоренко.

По пути из больницы Регина записала видео для сторис Instagram, в которых рассказала о последних событиях. По ее словам, она дежурит рядом с кроватью любимого мужчины днем и ночью. Итог же операции Топалова станет известен через двое-трое суток. При этом телеведущая не стала уточнять, что конкретно произошло с музыкантом.

«Спасибо вам, что вы интересуетесь. Он идет на поправку, надеюсь. Я почему-то верю, что все будет хорошо. Спасибо, что вы верите тоже!» — обратилась телезвезда к поклонникам.

В пятницу врачи впервые разрешили ей поспать с мужем. До этого она в течение нескольких суток спала у его больничной койке на раскладушке.

О своей госпитализации Топалов сообщил поклонникам в Instagram вечером 5 мая. Однако не стал сопровождать снимок никакими подписями, предоставив фанатам самим догадываться, в чем дело.

Недавно телеведущая рассказала поклонникам о неприятном диагнозе, который поставили ей врачи. Оказалось, что у Тодоренко витилиго — хроническое заболевание кожи, при котором на различных участках возникают четко ограниченные молочно-белые пятна. Онколог Андрей Базылев уточнил, что недуг не несет опасности для здоровья, но может привести к появлению рака при несоблюдении определенных мер осторожности.