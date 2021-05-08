Туннель для контрабанды наркотиков обнаружили на границе Мексики и США

Мехико, 8 мая. Мексиканские полицейские обнаружили в городе Тихуана на границе с США туннель для контрабанды наркотиков, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах Milenio.

Подземный ход имеет длину в 600 метров и начинается недалеко от казарм Национальной гвардии. В результате осмотра объекта сотрудникам правоохранительных органов не удалось обнаружить запрещенных веществ. Сведений о задержании подозреваемых в контрабанде также не поступало. В настоящее время туннель взят под охрану властями.

Пока не известно, какое из преступных сообществ Мексики может стоять за прокладкой туннеля.

Ранее Береговая охрана США изъяла крупную партию кокаина во время патрулирования у побережья колумбийского города Пунта-Гальинас в Карибском море. Было обнаружено почти три тонны кокаина стоимостью 94,6 млн долларов.