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Сахалинские рыбаки запланировали грандиозный субботник на реке-помойке

Общество
Сахалинские рыбаки запланировали грандиозный субботник на реке-помойке
Greenpeace  /  Глеб Кузнецов

Южно-Сахалинск, 8 мая. Рыбаки позвали жителей Сахалина на субботник, целью которого является очистка реки, превращенной в помойку.

Члены сообщества любителей рыбалки обследовали наиболее популярные места отдыха в регионе и обнаружили самое грязное. В этом году убираться будут вблизи берега на реке Лютога, рассказал представитель организатора FISHERS’ CLUB 65.

«Мы еще осенью подметили это место, рыбаки называют его «дамба». Там в летнее время очень большое скопление рыбаков, после которых остается много мусора. Также мы решили установить таблички «Спасибо за чистоту!», «Спасибо за чистый берег» на разных местах вблизи стоянок машин», — объяснили в сообществе.

Там пояснили, что среди членов клуба много рыбаков, которые поддерживают акции «поймал-отпусти» и «чистый берег». А весеннюю уборку они решили сделать ежегодной традицией. В соцсетях они опубликовали видео-приглашение, где показали некоторые кадры с замусоренного побережья.

Участники уже получили поддержку администрации, которая поможет с вывозом мусора. Субботник состоится 15 мая в 10:00.

Недавно житель Приморья снял на камеру виновника мусора возле детсада. Молодой человек устроил «грязь» рядом с детским садом во Владивостоке.

сахалин уборка берег
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