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Инфекционист объяснила, чем опасно частое использование антисептика

Общество
Инфекционист объяснила, чем опасно частое использование антисептика
Global Look Press  /  Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press

Москва, 8 мая. Частое использование антисептиков может привести к опасным последствиям. Три из них назвала главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко.

Антисептик портит нормальную микрофлору кожи. Об этом Чаленко рассказала URA.RU, передает сайт 360tv.ru.

«Это ни что иное, как естественная защита, и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры», — сказала эксперт.

Часто использование антисептика суши кожу и вырабатывает у микроорганизмов устойчивость к нему. Сейчас продается большое количество контрафактных антисептиков, содержащих метиловый спирт, при вдыхании которого можно получить токсичное поражение. Поэтому антисептики лучше заменять просто мылом.

Ранее ученые из Сингапура определили полезный для профилактики COVID-19 антисептик. Антисептические средства на основе йода могут снизить риск заболевания COVID-19 на 24%, считают сингапурские ученые. Помочь может даже спрей для горла.

здоровье кожа антисептик
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