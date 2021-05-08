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Седьмую часть "Паранормального явления" не покажут в кинотеатрах

Шоу-бизнес
Седьмую часть "Паранормального явления" не покажут в кинотеатрах
ИА «Политика Сегодня»  /  Анна Манц

, 8 мая. Новая седьмая часть серии фильмов ужасов "Паранормальное явление" выйдет не в кинотеатрах, а сразу на стриминговом сервисе Paramount+, заявил глава студии Боб Бэйкиш.

Благодаря этому решению поклонники франшизы смогут увидеть новую часть раньше, чем ожидалось — в конце 2021 года. Детали сюжета пока неизвестны, предполагается, что история будет разворачиваться отдельно от оригинальной арки сценария, но демон Тоби также может появиться в седьмом фильме, передает Comic Book.

Постановщиком картины станет автор фантастического триллера "Под водой" Уильям Юбэнк. За сценарий отвечает Кристофер Лэндон, который уже был причастен к франшизе. Среди актеров появятся Эмили Бейдер, Роланд Бак, Дэн Липперт и другие.

фильм прокат ужасы паранормальное явление
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