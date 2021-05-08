Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 05:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:32
Общество
Инфекционист объяснила, чем опасно частое использование антисептика
05:32
Шоу-бизнес
Седьмую часть "Паранормального явления" не покажут в кинотеатрах
05:16
Шоу-бизнес
Лобода похвасталась загорелыми ногами на фоне дубайских небоскребов
05:13
Общество
Синоптики рассказали о возможных грозах в Приморье
05:10
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со съемок сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон
05:09
Весь мир
Закусочные Нью-Йорка остались без сотрудников из-за пособия Байдена по безработице
05:04
Общество
Гинеколог составила топ-20 главных вопросов о контрацепции
05:00
Общество
Почему мы празднуем Победу на день позже, чем на Западе? Мнение Анатолия Вассермана
04:46
Шоу-бизнес
Полностью поменяла мою жизнь: Алан Бадоев откровенно рассказал о разводе с Жанной
04:45
Общество
Причиной смерти Лигачева стала пневмония
04:43
Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ
04:43
Общество
Мусульмане встречают Ночь могущества и предопределения
04:29
Экономика
Аналитик назвал лучшее время для вложений в доллары
04:28
Общество
Когда память исчезает, история повторяется: как Берлин празднует День Победы
04:26
Общество
Стоматолог рассказал, какую зубную пасту лучше выбрать
04:01
Наука
Ученые обнаружили связь между продолжительностью зевка и размером мозга
04:00
Технологии
Bend показала первые скриншоты Days Gone для ПК
04:00
Политика
Политологи заявили, что Amnesty International «выбросила свою совесть на помойку»
03:59
Общество
Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря
03:58
Технологии
Huawei показала новое обновление HarmonyOS для смартфонов на Android
Все новости

Лобода похвасталась загорелыми ногами на фоне дубайских небоскребов

Шоу-бизнес
Лобода похвасталась загорелыми ногами на фоне дубайских небоскребов
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 8 мая. Певица Светлана Лобода решила восстановиться после апрельских выступлений, проведя майские праздники в Дубае.

Лобода поделилась фотографией, сделанной на фоне городских пейзажей. На снимке певица сидит на ограждении в белом платье, свесив загорелые стройные ноги. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

«Такой был сложный апрель, и так красиво начались каникулы. Они продлятся недолго, потому что впереди много премьер, и мне нужно подготовить их для вас. Держи меня крепче, мама, я сегодня…», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что певица вскоре запишет новый хит.

«Фото шикарное», «Красоточка», «Светлана Сергеевна готова рвать чарты», «Ждем, красавица!», «Приятного отдыха», «Лободуся, вы царица», «Прекрасней не бывает», «Дубай любовался тобой однозначно», «Светлана Сергеевна готова рвать чарты», — писали подписчики.

Ранее Лобода умилила фанатов фотографией младшей дочери. Популярная певица во время отдыха в Дубае поделилась семейным снимком. В Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует с младшей дочерью Тильдой.

Фанаты до сих пор уверены, что отцом девочки является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, однако сама артистка никогда не подтверждала эту информацию. В новой публикации артистка показала лицо дочери. Раньше она старалась выкладывать снимки, на которых девочка запечатлена исключительно со спины.

фото дубай лобода
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Шоу-бизнес / Лобода похвасталась загорелыми ногами на фоне дубайских небоскребов
Рейтинг@Mail.ru