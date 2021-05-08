Лобода похвасталась загорелыми ногами на фоне дубайских небоскребов

Москва, 8 мая. Певица Светлана Лобода решила восстановиться после апрельских выступлений, проведя майские праздники в Дубае.

Лобода поделилась фотографией, сделанной на фоне городских пейзажей. На снимке певица сидит на ограждении в белом платье, свесив загорелые стройные ноги. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

«Такой был сложный апрель, и так красиво начались каникулы. Они продлятся недолго, потому что впереди много премьер, и мне нужно подготовить их для вас. Держи меня крепче, мама, я сегодня…», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что певица вскоре запишет новый хит.

«Фото шикарное», «Красоточка», «Светлана Сергеевна готова рвать чарты», «Ждем, красавица!», «Приятного отдыха», «Лободуся, вы царица», «Прекрасней не бывает», «Дубай любовался тобой однозначно», «Светлана Сергеевна готова рвать чарты», — писали подписчики.

Ранее Лобода умилила фанатов фотографией младшей дочери. Популярная певица во время отдыха в Дубае поделилась семейным снимком. В Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует с младшей дочерью Тильдой.

Фанаты до сих пор уверены, что отцом девочки является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, однако сама артистка никогда не подтверждала эту информацию. В новой публикации артистка показала лицо дочери. Раньше она старалась выкладывать снимки, на которых девочка запечатлена исключительно со спины.