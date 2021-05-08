Синоптики рассказали о возможных грозах в Приморье

Владивосток, 8 мая. Приморский край в субботу, 8 мая, ожидает поле пониженного атмосферного давления. Жителям региона стоит готовиться к дождям, а где-то даже к грозам.

Температура воздуха сегодня поднимется до 21 градуса тепла. Этой информацией делится портал «Примпогода».

Жителей столицы Дальнего Востока 8 мая ожидает переменная облачность. Ветер будет направлен с юга и юго-востока. После обеда во Владивостоке высока вероятность выпадения небольших осадков и появления сильного ветра. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.

Ранее сообщалось о погоде в Москве к началу парада Победы. В ночь на 9 мая ожидается дождливая погода, которая должна закончиться к началу парада.