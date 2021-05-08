Появились первые кадры со съемок сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон

Лос-Анджелес, 8 мая. В Сети появились первые кадры со съемок мини-сериала «Пэм и Томми», где актеры Лили Джеймс и Себастиан Стэн предстанут в ролях Памелы Андерсон и Томми Ли.

Как сообщает Variety, это будет комедийный сериал, который расскажет правду о выпуске первого в истории вирусного видео — секс-видео Памелы Андерсон и ее супруга Томми Ли. Наряду со Стэном и Джеймс в картине также снимаются Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Эндрю Дайс Клей, Пепи Сонуга, Спенсер Гранезе и Можан Марно. Роген сыграет Ранда Готье, человека, который украл и продал пленку.

Фото со съемок опубликовал на своей странице в Instagram Себастиан Стэн, которого зрители знают по роли Зимнего Солдата в «Мстителях».

Pr Scr instagram.com / @imsebastianstan

Сама топ-модель Андерсон и ее бывший муж в фильме не участвуют. Авторами сценария и исполнительными продюсерами стали Роберт Сигель и Д.В. Де Винсентис. Роген также будет исполнительным продюсером. Его друг Дэйв Франко (младший брат актера Джеймса Франко) также составит ему компанию.

Стэн опубликовал в Instagram еще одну фотографию с цитатой Томми Ли: «Мы не перестаем играть, потому что стареем, мы стареем, потому что перестаем играть».

Pr Scr instagram.com / @imsebastianstan

Лили Джеймс российские зрители помнят по экранизации романа «Война и мир», где она исполнила роль Наташи Ростовой. Популярность ей принесли также такие картины, как «Золушка», «Малыш на драйве» и «Темные времена».

Стэн совсем недавно появился в сериале Disney Plus «Сокол и Зимний Солдат», повторив свою роль из кинематографической вселенной Marvel.