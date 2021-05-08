Закусочные Нью-Йорка остались без сотрудников из-за пособия Байдена по безработице

Многие закусочные Нью-Йорка вынуждены закрыться после локдауна, поскольку не могут найти работников: те предпочитают жить на пособие, назначенное на время пандемии COVID-19.

Филипп Масуд, генеральный директор ливанской закусочной Ilili на Манхэттене, рассказал NYP, что он «не оставил камня на камне», пытаясь заполнить 15 вакансий. Но ему сложно конкурировать с огромными чеками по безработице.

«Если бы я работал непосильно и зарабатывал 600 долларов в неделю или же зарабатывал 600 долларов, не напрягаясь, выбор был бы очевиден», — посетовал он.

По словам Масуда, план властей подтолкнуть разрушенную пандемией экономику при помощи федеральных пособий по безработице от 600 до 805 долларов — обернулся для Нью-Йорка неприятными последствиями.

«Правительство непреднамеренно выстрелило себе в ногу. План стимулирования полностью подрывается программой по безработице», — подчеркнул он.

По мнению ресторатора, этот «план спасения» нужно немедленно остановить, поскольку необходимо наоборот — побуждать людей работать.

Global Look Press / Wang Ying

Стейк-хаус Bobby Van’s также не смог открыть два из четырех высококлассных ресторанов на Манхэттене из-за нехватки рабочих, сообщил владелец Джозеф Смит.

«Не хватает рабочей силы на все наши предприятия. Работник с минимальной заработной платой, к примеру, за мойку посуды, получает около 530 — 540 долларов. Но сейчас он зарабатывает 800 долларов, лежа в постели, так зачем ему приходить на работу?» — отметил он.

Владелец стейк-хауса винит власти в том, что его рестораны закрываются из-за нехватки персонала.

«Я знаю, что [дополнительные] 300 долларов были даны с добрыми намерениями… но на самом деле это не работает. Официанты не хотят возвращаться. Это реальная проблема», — подчеркнул Смит.

Ранее в США был опубликован отчет о состоянии рынка труда. В нем сообщалось, что вместо ожидаемых 1 млн рабочих мест открылись только 266 тысяч. Безработица также выросла до 6,1 процента.

«Неутешительный отчет о рабочих местах ясно дает понять, что оплата людям за то, чтобы они не работали, нивелирует действия по усилению рынка труда», — говорится в сообщении Торговой палаты США в Twitter.

Федеральное агентство политических новостей / Алексей Мавлиев

Рестораторы и экономисты говорят, что официанты — особенно работники с более низкой заработной платой, такие как посудомойка и официант — зарабатывают больше денег на пособиях по безработице, чем на работе.

Управляющая рыбным рестораном Mermaid Inn в Верхнем Вест-Сайде Полина Журбина сообщила, что только от 25 до 50% сотрудников вернулись в закусочную после того, как в Нью-Йорке снизился уровень заражения COVID-19.

В конце апреля сообщалось, что правительство Нью-Йорка планирует снять ограничительные меры, которые ввели на фоне распространения коронавирусной инфекции, уже в июле. Со второго летнего месяца планируют открыть магазины, театры, офисные центры и предприятия. Город готов вернуться к привычному образу жизни. Это связано с тем, что вакцинацию прошло большое количество населения.