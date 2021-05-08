Полностью поменяла мою жизнь: Алан Бадоев откровенно рассказал о разводе с Жанной

Москва, 8 мая. Клипмейкер Алан Бадоев признался, что всего в своей жизни он добился благодаря бывшей супруге Жанне.

Жанна и Алан познакомились еще в студенческие годы. Он стал вторым мужем телеведущей, заменив отца ее сыну Борису. Вскоре у них родилась общая дочь Лолита. В 2012 году пара рассталась после девяти лет брака, но бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения и остаться друзьями.

В интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина» Бадоев признался, что решение о разводе далось им тяжело.

Pr Scr youtube.com / Маша Ефросинина

«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры», — рассказал Алан.

В первую очередь они думали о своих детях, которые не должны видеть ссоры, а только любовь. Их брак начинался с крепкой дружбы, и для каждого главным было «остаться друзьями и для детей, и для себя».

Алан не скупится на комплименты для своей бывшей жены. Он подчеркнул, что благодарен Жанне за наследников и вдохновение, которое она ему подарила.

«Жанна — тот человек, который полностью поменял мою жизнь, научил меня, как надо жить. Эта женщина вдохнула, наверное, половину всего, что можно увидеть в Алане Бадоеве. Она человек, которому мне хотелось подражать во всем, в легкости бытия», — рассказал Алан.

пресс-служба первого канала /

В 2014 году телеведущая вышла замуж в третий раз за Василия Мельничина. Вместе с детьми супруги теперь живут и работают в Италии. По словам Алана Бадоева, «теперешний муж — человек, который ее реально любит, и которого любит она».

В конце апреля стало известно, что Жанну Бадоеву наградили журналистской премией за вклад в развитие международных отношений. Председатель Совета медиаконгресса Ашот Джазоян предположил, что победа досталась авторской программе «Жизнь других» именно потому, что ведущая ее Бадоева рассказывает в эфире не столько о географии, сколько о человеке.