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Причиной смерти Лигачева стала пневмония

Общество
Причиной смерти Лигачева стала пневмония
https://tomsk.gov.ru/  /  Администрация Томской области

Москва, 8 мая. Сын экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева Александр назвал причину смерти отца.

Егор Лигачев скончался на 101-м году жизни от пневмонии. С 5 апреля он пребывал в Центральной клинической больнице. На днях политика перевели в реанимацию, передает «Комсомольская правда».

«Давние проблемы с легкими обострились. На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать», — заявил Александр.

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве. Ему было 100 лет. Об этом сообщили в правительстве Томской области.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Егора Лигачева. Зюганов в своем Telegram-канале написал, что коммунистов постигла тяжелая потеря. Он напомнил, что Лигачев был членом ЦК КПРФ до 2013 года.

смерть пневмония лигачев
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