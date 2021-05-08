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NI: российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ

  /   Обновлено: 08 мая 2021 05:40
Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 мая. Завтра в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, ключевое место в котором отведено сверхзвуковому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-160.

Российские самолеты и вертолеты недавно репетировали свое выступление перед парадом Победы. Всего в мероприятии поучаствовало 76 единиц авиации, которые символизировали 76 лет, прошедших с конца Великой Отечественной войны. Участие многой военной техники было вполне ожидаемо, но Россия смогла удивить. Впервые стратегический бомбардировщик Ту-160 пролетит над Красной площадью в сопровождении истребителей Су-35С. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Мы планируем полет в традиционном строю над Красной площадью, но в этом году добавилась группа самолетов Ту-160 в сопровождении четырех истребителей Су-35 пилотажной группы «Русские витязи», — рассказал начальник Авиационного центра вооружения и тактической подготовки Александр Ивашкин.

Ту-160 является несколько любопытным выбором для демонстрации воздушного парада на одной из крупнейших ежегодных военных выставок в Москве. Хотя это один из последних российских специализированных бомбардировщиков, он был выпущен в 1980-е, а потому его вряд ли можно считать новым.

NI: российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ
wikipedia.org  / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

СМИ сообщают, что сейчас в работе находится несколько модернизированных вариантов Ту-160, в том числе предстоящий Ту-160М, который совершил первый полет в 2020 году. Следующая разработка — модернизированный Ту-160М2, который, как ожидается, пополнит вооруженные силы России в 2023 году.

Так почему же тогда сорокалетнему бомбардировщику отводится такое видное место в списке самолетов этого года? Ответ будет известен через несколько дней, но одно рабочее предположение заключается в том, что Кремль стремится продемонстрировать новое воздушное оружие. Это может быть гиперзвуковая ядерная баллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал». Она дебютировала на параде Победы в прошлом году. Ею был оснащен истребитель-перехватчик МиГ-31.

Согласно предварительным данным, российские военные оценивают возможность и полезность установки «Кинжала» на Ту-160. Трудно придумать более удобный случай, чем демонстрация оснащенного этой ракетой самолета на параде Победы в 2021 году. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения Су-57, наряду с такими опорами российской военной авиации как Су-35С и Су-34, появится ближе к концу воздушного парада.

NI: российский бомбардировщик Ту-160 займет центральное место в авиации РФ
wikipedia.org  / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Ранее обозреватель издания The National Interest Чарли Гао рассказал о преимуществах российских истребителей.

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