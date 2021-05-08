Мусульмане встречают Ночь могущества и предопределения

Москва, 8 мая. В ночь с 8 на 9 мая мусульмане всего мира отмечают Лейлят аль-Кадр — Ночь могущества и предопределения.

По преданию, именно в эту ночь пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Во время молитвы в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки ему явился архангел Джабраил (Гавриил). Мухаммеду он указал на свиток, сказав: «Читай» (по-арабски — «Коран»).

Для мусульман это самая значимая ночь священного месяца Рамадан. Проводить ее следует в молитве, читать Коран и искренне каяться в своих грехах.

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Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов в беседе с РИА Новости отметил, что «в эту ночь предопределяется судьба человека на предстоящий год». Молитва в это время «будет особенно сильной». В ночь аль-Кадр принято читать покаянные молитвы с просьбой к Создателю о прощении.

Крганов также подчеркнул, что в это время запрещены «народные традиции», противоречащие мусульманской вере. К примеру, нельзя гадать или доверять астрологии.

Священный месяц Рамадан завершится 12 мая. На следующий день мусульмане отпразднуют Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам.