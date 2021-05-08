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Аналитик назвал лучшее время для вложений в доллары

  /   Обновлено: 08 мая 2021 05:07
Экономика
Аналитик назвал лучшее время для вложений в доллары
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 мая. Ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал, что благоприятными месяцами для инвесторов и рубля обычно являются январь, апрель и май.

Эксперт отметил, что рубль почти всегда поддерживает налоговый период, когда валютную выручку продают российские экспортеры. Продажи валюты начинаются с 20 по 27 число каждого месяца, что либо укрепляет рубль, либо сдерживает его падение.

Специалист уточнил, что зависеть динамика рубля может и от платежей по внешнему долгу. Национальная валюта находится под давлением, когда платежи большие.

Богданов уточнил, что у сезонности по годам или месяцам у рубля не наблюдается, но назвал традиционно стрессовые для финансов в России месяцы.

«Еще стоит учитывать, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются август-сентябрь. Именно в эти месяцы были зафиксированы кризис 1998 года, кризис 2008 года, снижение рубля в 2014 и 2015 годах», — цитирует аналитика агентство «Прайм».

Кроме того, специалист указал на зависимость курса рубля от рисков на мировых рынках. При их повышении нерезиденты начинают продавать российскую валюту, при снижении они — покупают рубль и российские активы.

Ранее аналитик выяснили, что кратковременное падение доллара до 72 рублей в ходе пятничных торгов на Московской бирже могло быть вызвано спланированной акцией некоторых игроков или ошибкой трейдера. В начале торговой сессии 7 мая курс доллара впервые с июля прошлого года упал до 72,0025 рубля. Однако вскоре американская валюта резко вернулась до уровня закрытия предыдущей сессии — 72,23 рубля.

доллар финансы рубль
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