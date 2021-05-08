Когда память исчезает, история повторяется: как Берлин празднует День Победы

Берлин, 8 мая. Немецкий документалист Вильгельм Домке-Шульц снял документальный фильм, посвященный Дню Победы. Через него автор показал, как жители Германии относятся к подвигам солдат СССР.

С первых кадров режиссер демонстрирует акцию «Бессмертный полк», в которой участвуют и россияне, и немцы. Жители Германии отмечают важность праздника 9 Мая для истории современного поколения. Фильм был опубликован на YouTube-канале «Голос Германии».

«Наша поездка преследует только одну цель: мы хотим напомнить людям, что произошло тогда, и сколько людей погибло. Важно помнить все это. Когда память исчезает, история повторяется», — поделился мнением один из немцев.

Также одна из участниц шествия отметила жертвенность людей, которые боролись за мир, не жалея своего здоровья и даже жизни. Она присоединилась к «Бессмертному полку», чтобы не допустить повторения войны.

«У нас все семьи затронуты лично. Каждая семья чтит этот день. Мы чтим подвиги всех советских солдат, всех этнических групп и наций. За эту победу была заплачена высокая цена. 27 млн человек пожертвовало своей жизнью ради этого. Поэтому мы празднуем этот день со слезами на глазах», — рассказал житель Берлина.

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