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Стоматолог рассказал, какую зубную пасту лучше выбрать

Общество
Стоматолог рассказал, какую зубную пасту лучше выбрать
pixabay.com/PD

Москва, 8 мая. Стоматолог рассказал, как выбрать зубную пасту, зачем нужен фтор, как бороться с кровоточивостью десен и объяснил, есть ли разница в пасте за 2 тысячи и за 200 рублей.

Во-первых, функция зубной пасты заключается во вспомогательной визуализации процесса. Важнее то, как человек чистит зубы, а не чем. Паста должна быть приятной на вкус и нейтральной для иммунной системы. Пасты есть отбеливающие, профилактические и лечебно-профилактические, рассказывает стоматолог Сергей в Twitter.

Профилактической является любая паста, так как она помогает счищать налет из бактерий. Главным моментом является соединение кальция и фтора. Из этих соединений лучше выбирать оба: утром — фтор, а вечером — кальций. Фторовые пасты должны быть обязательны в "рационе".

Самый важный показатель — это концепция фтора в ppm. Стандарт для взрослых — 1450 ppm. Кальций является дополнением к фтору. Если выбирать пасты с кальцием, то стоматолог рекомендует смотреть на японские зубные пасты.

В этом продукте также может быть хлоргексидин и триклозан. Они являются антисептиками, однако не нужно ждать от них чудодейственного эффекта. Отбеливающие пасты же лучше не выбирать, так как они не способны изменить цвет зубов.

Стоматолог обратил внимание, что пасты за 2 тысячи рублей и за 250 рублей не сильно отличаются друг от друга. Главное, чтобы она не вызывала побочных эффектов.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко назвал главную проблему с зубами, которая возникает у вегетарианцев. По его словам, у них часто появляется эрозия эмали, передает сайт 360tv.ru.

Зубные пасты не обладают чудодейственными свойствами. Все, что обещают их производители, является лишь маркетинговыми уловками, заявил также Антипенко.

здоровье зубы паста
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