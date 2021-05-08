Ученые обнаружили связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Нью-Йорк, 8 мая. Биологи из США обнаружили, что позвоночные с большим мозгом, в том числе и люди, зевают дольше, чем их мелкогабаритные собратья.

Оказалось, что зевок помогает охладить мозг. В случае с большим размером мозга на это требуется больше времени, сообщает Communications Biology.

Смысл зевания долгое время оставался загадкой для ученых, но в последние годы эксперименты позволили найти ответ на мучивший людей вопрос. Выяснилось, что гипотеза о том, что рефлекс позволяет насыщать мозг кислородом, оказалась ошибочна. На самом деле у этого действия другая важная функция — охлаждение. Чтобы выяснить это, специалисты изучили 1250 зевков у 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц.

Продолжается работа и в других научных сферах. Недавно южнокорейским физикам удалось получить частицы антиматерии из вакуумной пустоты и создать лазер с огромной мощностью, сопоставимой силе излучения Солнца. Теперь они смогут плотнее приступить к исследованию квантовой динамики, которую раньше в большинстве случаев получилось изучать лишь в теории.