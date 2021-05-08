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Bend показала первые скриншоты Days Gone для ПК

Технологии
Bend показала первые скриншоты Days Gone для ПК
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Вашингтон, 8 мая. Студия-разработчик Bend показала первые скриншоты PC-версии игры Days Gone.

На снимках, опубликованных на официальном сайте компании, видно, что графика проекта серьезно улучшена с момента выхода игры на консоли PlayStation. Скриншоты создавались в фоторежиме, из-за чего они выглядят еще лучше. Большая часть делалась в широкоформатном режиме. Его поддержку обещают «завезти» на релизе.

Версия Days Gone для персональных компьютеров выходит 18 мая текущего года. Изначально экшен с примесью survival horror был представлен на четвертом поколении консолей Sony в 2019 году.

Недавно компания HBO и Sony запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne. Структурно проект будет напоминать фильмы «Страх» или «Рейд».

игра пк days gone
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