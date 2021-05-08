Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 04:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:01
Наука
Ученые обнаружили связь между продолжительностью зевка и размером мозга
04:00
Технологии
Bend показала первые скриншоты Days Gone для ПК
04:00
Политика
Политологи заявили, что Amnesty International «выбросила свою совесть на помойку»
03:59
Общество
Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря
03:58
Технологии
Huawei показала новое обновление HarmonyOS для смартфонов на Android
03:26
Шоу-бизнес
«Чинить принялась лицо и тело»: Миро указала на психологические проблемы Айзы
03:07
Политика
Республиканской партии США предрекли застой без Трампа
03:04
Общество
Почти полсотни несовершеннолетних детей пропали в Ленобласти за апрель
03:00
Общество
Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
02:52
Общество
Диетолог назвала способ быстро избавиться от «зимнего жира»
02:50
Общество
Немецкий режиссер рассказал, как солдаты СССР спасли его семью от фашистов
02:49
Шоу-бизнес
Певец Наджиев рассказал, как молодому артисту пробиться в современную эстраду
02:30
Спорт
Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины
02:28
Происшествия
Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси
02:27
Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
02:25
Экономика
Четыре действенных совета, как тратить меньше
02:24
Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
02:24
Общество
Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы
02:15
Шоу-бизнес
Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа
02:04
Происшествия
Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме
Все новости

Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря

Общество
Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Токио, 8 мая. Студия Square Enix показала релизный трейлер игры Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая будет эксклюзивом консоли Sony почти до конца 2021 года.

Расширенная версия седьмой «Финалки» для PS5 выйдет 10 июня. Однако журналисты советуют геймерам, которые еще не играли в оригинал, воздержаться от просмотра трейлера. Дело в том, что он почти полностью состоит из спойлеров. В конце видео также есть интересные детали эксклюзивности проекта. Поиграть в «ремейк» на других платформах можно будет не раньше 10 декабря.

Обратная ситуация обстоит с Metro Exodus Enhanced Edition. Игра стала доступна на ПК раньше, чем на консолях. Игра студии-разработчика 4A Games поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 18 июня.

трейлер игра консоль final fantasy VII remake intergrade
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря
Рейтинг@Mail.ru