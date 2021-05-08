Final Fantasy VII Remake Intergrade останется эксклюзивом PS5 до декабря

Токио, 8 мая. Студия Square Enix показала релизный трейлер игры Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая будет эксклюзивом консоли Sony почти до конца 2021 года.

Расширенная версия седьмой «Финалки» для PS5 выйдет 10 июня. Однако журналисты советуют геймерам, которые еще не играли в оригинал, воздержаться от просмотра трейлера. Дело в том, что он почти полностью состоит из спойлеров. В конце видео также есть интересные детали эксклюзивности проекта. Поиграть в «ремейк» на других платформах можно будет не раньше 10 декабря.

Обратная ситуация обстоит с Metro Exodus Enhanced Edition. Игра стала доступна на ПК раньше, чем на консолях. Игра студии-разработчика 4A Games поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 18 июня.