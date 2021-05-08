Huawei показала новое обновление HarmonyOS для смартфонов на Android

Шэньчжэнь, 8 мая. Компания Huawei сегодня продолжает тестирование новой фирменной «операционки» HarmonyOS 2.0. В новом обновлении появились видимые изменения.

Тесты проходят на флагманских гаджетах компании. Новая бета-версия ПО получила обновленные визуальные эффекты. Анимации стали заметно плавнее, а сама система работает намного стабильнее. Автор одного из роликов Сети использует Mate 40 Pro. На этом гаджете HarmonyOS 2.0 работает лучше, чем EMUI 11. Новая «ось» начнет распространяться уже этим летом.

Недавно стало известно, что в России смартфоны Huawei и Honor чаще всего меняют на другие гаджеты. Аналитики изучили обезличенные данные нескольких десятков миллионов пользователей. Среди владельцев смартфонов Huawei и Honor только 39% вновь покупают гаджеты этих производителей