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«Чинить принялась лицо и тело»: Миро указала на психологические проблемы Айзы

Шоу-бизнес
«Чинить принялась лицо и тело»: Миро указала на психологические проблемы Айзы
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 8 мая. Всем давно известно, что экс-супруга рэпера Алексея Долматова Айза пережила несколько пластических операций. Изменения во внешности знаменитости прокомментировала блогер Лена Миро.

Айза меняла форму носа, разрез глаз, увеличивала губы и грудь. Скандально известная писательница Лена Миро в своем ЖЖ-блоге выразила мнение, что бывшая жена Гуфа таким образом пытается справиться с психологическими проблемами. Миро отметила, что Айзу и до операции нельзя было назвать красавицей, но и уродливой она тоже не была.

«Я вижу в ней многих из вас. Она, как и вы, пытается себя починить. Она устала жить с ощущением, что с ней что-то не так. Чинить принялась лицо и тело», — написала скандалистка.

По ее мнению, Айза не смогла обрести душевное равновесие с помощью татуировок, пластики носа, новой груди. Миро заявила, что бывшая возлюбленная репера «пытается починить свою душу через кромсание лица и тела», но у нее не выходит.

Писательница призналась, что ей жалко Айзу Долматову, и она не знает, как помочь таким девушкам. Миро порекомендовала любить себя, жить счастливо и не пытаться залечить душевные раны покупками и сменой внешности.

Ранее Лена Миро эмоционально вступилась за «опозорившуюся» Саеву. Скандал разгорелся после интервью звезды TikTok Дины Саевой на шоу Ксении Собчак.

Девушка, у которой в соцсети более 20 млн подписчиков, «провалила» тест на кругозор, устроенный телеведущей. Как выяснилось, блогер не знает, кто такие Стас и Эдита Пьеха, Игорь Крутой и Никита Михалков, а Чулпан Хаматову она назвала поэтессой из-за созвучия ее фамилии с Анной Ахматовой.

операции айза лена миро
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