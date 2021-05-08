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Республиканской партии США предрекли застой без Трампа

Политика
Республиканской партии США предрекли застой без Трампа
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 8 мая. Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм предрек Республиканской партии застой без бывшего президента США Дональда Трампа.

В интервью телеканалы Fox News Hannity Грэм прокомментировал внутрипартийные разногласия по поводу роли 45-го президента США в будущем Республиканской партии.

«Я просто хотел бы сказать своим коллегам-республиканцам, можем ли мы двигаться вперед без президента Трампа? Ответ — нет», — отметил Грэм

Сенатор уточнил, что ему «всегда нравилась» председатель Конгресса Республиканской партии, член Палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни, но та «решила, что Республиканская партия не может расти вместе с президентом Трампом», тогда как сам Грэм считает, что без Трампа партия не сможет развиваться.

«Если вы этого не понимаете, вы делаете самую большую ошибку в истории Республиканской партии», — цитирует Грэма New York Post.

Чейни известна тем, что голосовала за импичмент Трампа, возлагала на него ответственность за штурм Капитолия в январе текущего года и продолжает отстаивать свою позицию до сих пор. Это ослабило позиции Чейни внутри партии, сообщают СМИ.

Ранее Трамп заявил, что республиканцы в промежуточных выборах смогут вернуть контроль над Палатой представителей. Он выразил уверенность, что после этого, спустя два года, на президентских выборах победу одержит кандидат от республиканцев. По данным СМИ, бывший президент США окажет всестороннюю поддержку республиканцам, которые будут участвовать в выборах в Палату представителей. Они намечены на 8 ноября 2022 года.

сша трамп грэм республиканская партия
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