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Диетолог назвала способ быстро избавиться от «зимнего жира»

Общество
Диетолог назвала способ быстро избавиться от «зимнего жира»
pixabay.com  /  mojzagrebinfo

Москва, 8 мая. Необязательно прибегать к сложным упражнениям, чтобы избавиться от лишних килограммов, которые накопились зимой.

Теплая погода может означать то, что россиянам следует больше ходить, чтобы начать избавляться от лишнего веса. Лучше всего как минимум 20 минут в день уделять быстрой ходьбе. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе Арина Скоромная, передает радио Sputnik.

«Если мы говорим про похудение, то лучше всего подойдет быстрая ходьба. Скорость должна быть от пяти до семи километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы», — сказала эксперт.

Таким образом, тренироваться лучше на свежем воздухе, так как в городе много выхлопных газов, которые загрязняют воздух. Ходьба по городу усугубляет проблемы с легкими, сосудами, сердцем и прочим. Обувь при этом лучше выбирать для бега, так как она обеспечивает амортизацию.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала пять привычек, которые мешают похудеть. Из них она выделила малоподвижный образ жизни, фрукты на ночь, поздний отход ко сну, быстрое поглощение еды и пропуск завтраков, передает сайт 360tv.ru.

Чтобы привести себя в форму, нужно заниматься спортом. Рекомендуется делать акцент на аэробных упражнениях. Лучше всего заняться ходьбой или комбинированными упражнениями. Такую рекомендацию дала врач-диетолог Наталия Герасимова.

похудение ходьба лишний вес
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