Немецкий режиссер рассказал, как солдаты СССР спасли его семью от фашистов

Берлин, 8 мая. Историю о подвиге советских солдат рассказали в документальном фильме «Как Берлин празднует День Победы», автором которого является немецкий документалист Вильгельм Домке-Шульц.

На You-Tube канале «Голос Германии» была опубликована документальная кинолента о том, как в немецкой столице отмечают 9 Мая. Вильгельм снял шествие «Бессмертного полка», взял несколько интервью у россиян и немцев, а заодно рассказал историю своей семьи.

«Он рассказал, что во время штурма Берлина его мама и дядя вместе с немцами сидели в бомбоубежище. Вдруг тишина, они открыли двери, чтобы выйти, и тут началась пулеметная очередь прям по дверям», — поделился историей участник съемочной команды.

Он добавил, что после этого мать и дядя Вильгельма спрятались. Началась артиллерийская канонада. Когда они открыли дверь, стояла тишина, а на улице был советский танк Т-34.

«Оказывается, советские танкисты охраняли дверь, потому что солдаты СС расстреливали тех, кто выходил. Вышли жители Берлина и благодарили советского солдата», — заключил рассказчик.

Ранее Федеральное агентство новостей вспомнило истории самых известных спортсменов времен ВОВ.