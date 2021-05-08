Певец Наджиев рассказал, как молодому артисту пробиться в современную эстраду

Москва, 8 мая. Рынок артистов в России перенасыщен, особенно с появлением интернета. Как таланту пробиться в современную эстраду, рассказал певец, поэт и композитор Игорь Наджиев.

Исполнитель таких песен, как «Ну, целуй!», «Свадебные свечи», «Капкан» и «Смуглянка» отметил, что чаще всего с помощью интернета приобретают популярность непрофессиональные артисты. Они не умеют себя преподносить на сцене и не знают, как держать зрительный зал в напряжении, заявил Наджиев в интервью iReactor.

«Но я всегда повторяю слова великой Эдит Пиаф: «Певцов много, артистов мало». Артисты — это те, кто могут заставить людей сопереживать», — объяснил разницу композитор.

Чтобы действительно талантливому артисту стать знаменитым сегодня, необходимо продолжать активно работать и использовать интернет, но стремиться найти именно своего зрителя и слушателя, поделился советом Наджиев.

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