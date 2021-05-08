Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины

Сан-Хуан, 8 мая. Присяжные признали пуэрториканского боксера Феликса Вердехо виновным в убийстве беременной женщины. Теперь спортсмену грозит смертная казнь.

Кейшла Родригес пропала в прошлый четверг в городе Сан-Хуан. Ее тело опознали в воскресенье, для этого понадобилась стоматологическая экспертиза.

ФБР выдвинуло версию, которая гласит, что спортсмен ударил женщину, потом ввел в ее организм неизвестное вещество, завязал ей руки и ноги проволокой и галстуком, присоединил тяжелый предмет, после чего скинул тело с моста в реку. Об этом сообщает ESPN.

Боксеру сейчас 27 лет, у него есть жена и маленькая дочь. Вердехо сдался полиции в воскресенье, а сейчас находится под стражей без залога.

Спортсмен принимал участие в летних Олимпийских играх в 2012 году, где потерпел поражение в четвертьфинале от Василия Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин задумывается о завершении карьеры. Боксер поделился, что возраст дает о себе знать.