Москва, 8 мая. Самолет из Симферополя совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево при неисправных шасси.

Пассажирский самолет, у которого датчики сообщили о неисправности шасси, совершил благополучную посадку в Шереметьево, сообщает ТАСС.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. К месту высадки пассажиров его будут буксировать тягачом», — сказал источник агентства.

Он также отметил, что весь полет прошел в обычном режиме.

Пассажирский самолет Airbus A-321 направлялся из Симферополя в Москву. Во время захода на посадку у него сработал датчик неисправности управления носовой стойки шасси.

Ранее сообщалось о преимуществах российских истребителей. Американские журналисты рассказали, что МиГ-31 будет служить до 2030-х годов.