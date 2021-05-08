Четыре действенных совета, как тратить меньше

Москва, 8 мая. Экономисты составили топ-4 советов, помогающих сохранить свои сбережения.

Каждый из нас понимает, что нужно откладывать деньги, однако удается это далеко не всем. И часто дело не в мотивации. Эксперты рассказали, как заставить внешние стимулы работать на себя.

Составляйте бюджет на неделю, а не на месяц

Венди де ла Роса, специалист по поведенческой экономике, соосновательница исследовательского центра финансов Common Cents Lab, провела исследование, разделив людей, получающих дотации на питание, на две группы. Одним сумму пособия делили на неделю, вторым на месяц. Выяснилось, что первая группа лучше планировала свои расходы. Несмотря на то, что обе группы в итоге получали одинаковое количество денег, первым средств хватало на более долгий срок, сообщает портал «Лайфхакер».

Экономист объясняет, что, планируя бюджет на месяц, кажется, что денег много и это приводит к ложному чувству безопасности. Она советует разделить месячную зарплату по неделям, чтобы было легче планировать расходы.

pixabay.com / PD

Сократить нерегулярные небольшие траты

Исследователи из Common Cents Labs провели опрос, целью которого было выяснить: о каких покупках чаще всего жалеют люди. На первом месте оказались траты на питание вне дома. Кофе и перекусы выливались в конце месяца в приличную сумму, которую можно было бы потратить на действительно важные вещи.

«Возможно, вы совсем не пьете кофе, но и у вас наверняка есть траты, о которых вы жалеете. Определите их. Затем измените что-то в своем окружении, чтобы совершать эти покупки было сложнее», — советуют экономисты.

Как вариант, можно установить для себя лимит. К примеру, ограничить поездки на такси до двух-трех в месяц.

pxhere.com /

Привлеките к экономии будущего себя

Люди очень часто воспринимают себя в будущем и в настоящем как двух разных людей. Когда-нибудь «она» займется спортом и начнет откладывать на пенсию, а пока можно расслабиться. Но мы сегодня и завтра — один и тот же человек, поэтому откладывать нужно уже сегодня.

О том, сколько вы отложите денег, нужно решать до получения зарплаты, а не после. Для верности можно, например, установить в банковском приложении процент, который автоматически будет переводиться на накопительный счет. К этому процессу нужно изначально относиться как к обязательству, от которого невозможно отказаться.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Принимать финансовые решения в «переломные» моменты

В психологии такие переломные моменты называются эффектом «чистого листа». В понедельник, после дня рождения, с нового года хочется действовать как никогда. Этот момент не стоит упускать.

К примеру, на следующий день после дня рождения можно создать в календаре событие, обозначив наиболее важную цель: открыть пенсионный вклад или выплатить долг по кредиту. Напоминание об этом в «переломный» момент может заставить вас действовать решительно.

Ранее Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук в интервью ФАН рассказал, куда актуально инвестировать в 2021 году. По его словам, лучше всего себя сейчас проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость. Однако эксперт подчеркивает, что важно не переоценивать свои финансовые возможности.