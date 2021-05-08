Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе

Рим, 8 мая. Усиление социального неравенства в Евросоюзе европейскими политиками подверглось критике со стороны премьер-министра Италии Марио Драги.

Драги отметил, что система «двойных рынков» несправедлива, так как угрожает положению молодежи и женщин, которые являются незащищенным слоем населения. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов», — сказал итальянский премьер-министр.

По его словам, это уже не та Европа и не та Италия. Европейский союз не может развиваться, пока есть проблемы с социальной политикой.

Ранее австрийцы раскритиковали Евросоюз за предвзятое отношение к Москве. Некоторые не понимают, почему Брюссель удивляется реакции России на ограничения, эмбарго и оскорбления от верных США стран. Австрийцы назвали контрсанкции со стороны Москвы вполне оправданными, передает сайт 360tv.ru.

Представители стран — членов Евросоюза ранее заявили о солидарности с новыми санкциями против России, введенными 15 апреля президентом США Джо Байденом. Об этом рассказали источники американской газеты Washington Post. Отмечается, что Евросоюз поддержал введение рестрикций против РФ, но не планирует к ним присоединяться.