Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 02:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:30
Спорт
Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины
02:28
Происшествия
Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси
02:27
Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
02:25
Экономика
Четыре действенных совета, как тратить меньше
02:24
Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
02:24
Общество
Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы
02:15
Шоу-бизнес
Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа
02:04
Происшествия
Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме
02:00
Общество
Милонов призвал Роскомнадзор урезонить Google за «новости про Навального»
01:53
Политика
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
01:52
Общество
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке
01:46
Шоу-бизнес
На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
01:34
Общество
Собянин назвал главные преимущества карты «Тройка»
01:28
Армия
NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
01:21
Армия
Американские СМИ рассказали о преимуществах российских истребителей
01:19
Общество
Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса
01:09
Происшествия
Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
01:00
Общество
Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева
00:59
Общество
Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
00:59
Общество
Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
Все новости

Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе

Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
Global Look Press  /  Giovanni Guarino

Рим, 8 мая. Усиление социального неравенства в Евросоюзе европейскими политиками подверглось критике со стороны премьер-министра Италии Марио Драги.

Драги отметил, что система «двойных рынков» несправедлива, так как угрожает положению молодежи и женщин, которые являются незащищенным слоем населения. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов», — сказал итальянский премьер-министр.

По его словам, это уже не та Европа и не та Италия. Европейский союз не может развиваться, пока есть проблемы с социальной политикой.

Ранее австрийцы раскритиковали Евросоюз за предвзятое отношение к Москве. Некоторые не понимают, почему Брюссель удивляется реакции России на ограничения, эмбарго и оскорбления от верных США стран. Австрийцы назвали контрсанкции со стороны Москвы вполне оправданными, передает сайт 360tv.ru.

Представители стран — членов Евросоюза ранее заявили о солидарности с новыми санкциями против России, введенными 15 апреля президентом США Джо Байденом. Об этом рассказали источники американской газеты Washington Post. Отмечается, что Евросоюз поддержал введение рестрикций против РФ, но не планирует к ним присоединяться.

евросоюз италия неравенство
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Политика / Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
Рейтинг@Mail.ru