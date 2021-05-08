Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа

Лос-Анджелес, 8 мая. Американская фотомодель Ким Кардашьян перекрасилась в платиновую блондинку после развода с рэп-исполнителем Канье Уэстом.

Поклонники бизнесвумен отмечают, что нордический цвет волос является любимым оттенком бывшего супруга звезды. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в черном атласном купальнике. Снимок был сделан во время тренировки в спортзале. Кардашьян позирует боком, ее взгляд устремлен вперед.

Фанаты решили, что артистка выбрала такую прическу намеренно, поскольку в схожем образе проходил наиболее гармоничный этап шоу «Семейство Кардашьян», когда пара планировала рождение третьего ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что старшая сестра Ким, Кортни Кардашьян, едва не утонула в свой день рождения. Девушку во время заплыва накрыло двухметровой волной. Супермодель в состоянии алкогольного опьянения вытащили из океана в полуобмороке.

Бойфренд — барабанщик рок-группы Blink 182 Трэвис Баркер — бросился на помощь к возлюбленной и спас ее. Изрядно наглотавшись воды, модель вскоре пришла в себя. Несмотря на этот инцидент, в своем аккаунте она сравнила проведенный отдых на Гавайских островах с раем.