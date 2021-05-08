Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме

Иерусалим, 8 мая. Около 200 палестинцев получили ранения во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Согласно данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки происходили около мечети Аль-Акса. Сотрудники полиции стреляли по посетителям резиновыми пулями и использовали против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Более 200 силовиков штурмовали дворы и крытые залы мечети, заставляя прихожан покинуть ее.

Столкновения между полицией и палестинцами продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах. Задержаны десятки палестинцев, более чем двум десяткам потребовалась госпитализация.

Агентство подчеркивает, что израильские силовики активно препятствуют работе журналистов. В результате серьезные травмы получили два корреспондента палестинских изданий.

Израиль ранее официально отверг решение Международного уголовного суда (МУС) о начале расследования потенциальных военных преступлений страны против палестинцев. Тель-авив отрицает факт нарушений.