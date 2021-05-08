Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева

Москва, 8 мая. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Егора Лигачева.

Вечером в пятницу стало известно, что Лигачев умер на 101-м году жизни. О дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Зюганов в своем Telegram-канале написал, что коммунистов постигла тяжелая потеря. Он напомнил, что Лигачев был членом ЦК КПРФ до 2013 года.

«Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну», — заявил он.

Глава КПРФ напомнил, что фраза Лигачева «Борис, ты не прав» вызвала в народе отклик. По его словам, политик-коммунист был в рядах партии до конца и внес неоценимый вклад в ее восстановление.