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Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке

Общество
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке
freepik.com  /  drobotdean

Москва, 8 мая. Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян рассказал о риске потери денег даже в надежном банке.

Эксперт напомнил, что государство страхует вклады и счета только физических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму не более 1,4 млн рублей в одном банке. Этой суммой страховое возмещение ограничивается независимо от того, сколько в определенном банке хранится денег и на каких счетах.

«Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Также не выплатят проценты по вкладу, если они превышают 1,4 миллиона рублей, уточнил Григорян. Но если деньги хранятся в разных банках, получить можно по 1,4 миллиона рублей в каждом из них, отметил специалист.

Ранее в России был зафиксирован новый исторический максимум по сумме выданных кредитов. Представители аналитической компании Frank RG сообщают, что российские кредитные организации сумели выдать займы на сумму 1,3 трлн рублей. Больше всего россияне взяли наличных (47,3%), а также ипотечных кредитов (43,3%). Автокредиты заняли 7,5% всех выданных займов, а на кредиты в точках продаж пришлось 1,9% всех одолженных сумм.

банки страхование вклады
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