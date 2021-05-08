Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 02:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:30
Спорт
Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины
02:28
Происшествия
Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси
02:27
Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
02:25
Экономика
Четыре действенных совета, как тратить меньше
02:24
Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
02:24
Общество
Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы
02:15
Шоу-бизнес
Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа
02:04
Происшествия
Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме
02:00
Общество
Милонов призвал Роскомнадзор урезонить Google за «новости про Навального»
01:53
Политика
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
01:52
Общество
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке
01:46
Шоу-бизнес
На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
01:34
Общество
Собянин назвал главные преимущества карты «Тройка»
01:28
Армия
NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
01:21
Армия
Американские СМИ рассказали о преимуществах российских истребителей
01:19
Общество
Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса
01:09
Происшествия
Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
01:00
Общество
Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева
00:59
Общество
Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
00:59
Общество
Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
Все новости

На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину

  /   Обновлено: 08 мая 2021 02:35
Шоу-бизнес
На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Москва, 8 мая. Скандальный блогер Лена Миро возмущена тем, что российская актриса Любовь Толкалина «залезла с ногами» на могилу поэта Иосифа Бродского в Италии.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько фотографий из Венеции. По словам Толкалиной, в Италии, где сейчас действует карантин из-за пандемии коронавируса, по бизнес-визе можно находиться без карантина 120 часов. В городе артистка проездом — вскоре отправится на семинар по фридайвингу.

Прибыв в Венецию, Толкалина первым делом отправилась на могилу Бродского. На опубликованных в соцсети снимках она стоит за гранитным памятником, на втором — присела, прислонившись к плите.

На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
Pr Scr instagram.com  / @tolkalinaliuba

Этот факт разгневал Лену Миро, которая считает, что обычно Толкалина привыкла злоупотреблять голыми фото, однако в Италии таким контентом никого не удивишь. Поэтому, по мнению блогера, она отправилась на кладбище.

«Приехав в Италию, в которой голым задом не удивить никого, Толкалина первым делом нашла зачем-то могилку Иосифа Бродского и залезла на нее с ногами. Принялась обнимать, топтать, всячески демонстрировать близость к великому», — пишет в своем блоге в ЖЖ Миро.

Блогер предположила, что актриса подготовилась к фотосъемке заранее, поскольку оставила на могиле письмо.

«Жил человек. Писал. Помер. Лежал спокойно, никого не трогал. А потом на погост приехала Любочка и залезла на могилку в кроссовках. <…> С приспущенными трусами фото — есть. Спрятавшись голышом за гитарой — есть. На могилке Бродского — теперь тоже есть», — резюмировала Миро.

На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
instagram.com  / @lenamyro

Отметим, за фото на могиле Бродского актрису раскритиковали и ее поклонники. Они пришли в ужас от того, что та позволила себе топтаться ногами на чужой могиле.

италия любовь толкалина толкалина венеция лена миро
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Шоу-бизнес / На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
Рейтинг@Mail.ru