На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину

Москва, 8 мая. Скандальный блогер Лена Миро возмущена тем, что российская актриса Любовь Толкалина «залезла с ногами» на могилу поэта Иосифа Бродского в Италии.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько фотографий из Венеции. По словам Толкалиной, в Италии, где сейчас действует карантин из-за пандемии коронавируса, по бизнес-визе можно находиться без карантина 120 часов. В городе артистка проездом — вскоре отправится на семинар по фридайвингу.

Прибыв в Венецию, Толкалина первым делом отправилась на могилу Бродского. На опубликованных в соцсети снимках она стоит за гранитным памятником, на втором — присела, прислонившись к плите.

Pr Scr instagram.com / @tolkalinaliuba

Этот факт разгневал Лену Миро, которая считает, что обычно Толкалина привыкла злоупотреблять голыми фото, однако в Италии таким контентом никого не удивишь. Поэтому, по мнению блогера, она отправилась на кладбище.

«Приехав в Италию, в которой голым задом не удивить никого, Толкалина первым делом нашла зачем-то могилку Иосифа Бродского и залезла на нее с ногами. Принялась обнимать, топтать, всячески демонстрировать близость к великому», — пишет в своем блоге в ЖЖ Миро.

Блогер предположила, что актриса подготовилась к фотосъемке заранее, поскольку оставила на могиле письмо.

«Жил человек. Писал. Помер. Лежал спокойно, никого не трогал. А потом на погост приехала Любочка и залезла на могилку в кроссовках. <…> С приспущенными трусами фото — есть. Спрятавшись голышом за гитарой — есть. На могилке Бродского — теперь тоже есть», — резюмировала Миро.

instagram.com / @lenamyro

Отметим, за фото на могиле Бродского актрису раскритиковали и ее поклонники. Они пришли в ужас от того, что та позволила себе топтаться ногами на чужой могиле.