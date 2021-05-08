Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 02:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:30
Спорт
Бывший соперник Ломаченко может быть казнен после убийства беременной женщины
02:28
Происшествия
Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси
02:27
Общество
Петербург принял еще 18,3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V»
02:25
Экономика
Четыре действенных совета, как тратить меньше
02:24
Политика
Итальянский премьер рассказал о социальной несправедливости в Евросоюзе
02:24
Общество
Сакура зацвела в петербургском Саду дружбы
02:15
Шоу-бизнес
Кардашьян поразила поклонников кардинальной сменой имиджа
02:04
Происшествия
Две сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими в Иерусалиме
02:00
Общество
Милонов призвал Роскомнадзор урезонить Google за «новости про Навального»
01:53
Политика
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
01:52
Общество
Эксперт рассказал, как можно потерять деньги в надежном банке
01:46
Шоу-бизнес
На могилку с ногами: Лена Миро обрушилась с саркастической критикой на Толкалину
01:34
Общество
Собянин назвал главные преимущества карты «Тройка»
01:28
Армия
NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
01:21
Армия
Американские СМИ рассказали о преимуществах российских истребителей
01:19
Общество
Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса
01:09
Происшествия
Иномарка без тормозов въехала в бетонное ограждение в Петербурге
01:00
Общество
Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева
00:59
Общество
Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca
00:59
Общество
Какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит
Все новости

NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами

Армия
NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Вашингтон, 8 мая. Специалист в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин назвал российские подводные лодки проекта 949А «Антей» охотницами на авианосцы.

Эксперт отметил, что подлодки проекта 949А «Антей» ( класс «Оскар» по классификации НАТО) были спроектированы во время холодной войны, но остаются эффективными против ценных надводных кораблей. К 2020 году подводные лодки должны был модернизировать до проекта 949AM, оснастив их ракетами комплекса «Гранит», а также противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

«Антей» предназначен для запуска противокорабельных крылатых ракет с расстояния в сотни миль. При запуске нескольких ракет «Гринт», они могут объединяться в сеть, чтобы передавать информацию о наведении и приближаться к цели с разных углов, сообщает The National Interest (NI). «Граниты» способны развивать скорость до 2,5 Маха и могут быть оснащены ядерными боеголовками мощностью в 500 килотонн.

Для боя на более близкой дистанции подводные лодки вооружены противолодочными ракетами РПК-2 «Вьюга» (SS-N-15 «Морская звезда» по классификации НАТО) и сверхбольшими ракетами РПК-6 «Водопад» (SS-N-16 Stallion по классификации НАТО).

В настоящее время в Тихоокеанском и Северном флотах ВМФ России продолжают нести службу семь или восемь подводных лодок «Антей», отметил специалист. Автор материала напомнил, что подлодки не обладают передовыми технологиями малозаметных субмарин, но благодаря крылатым ракетам способны угрожать надводным кораблям с чрезвычайно больших расстояний.

Ранее эксперты американского издания 19FortyFive заявили, что российский ядерный беспилотник «Посейдон» станет серьезной проблемой для Военно-морских сил США в Тихом океане. Аналитики напомнили, что носителем подводного беспилотника «Посейдон» является атомная подводная лодка «Белгород», которая будет нести службу в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

вооружения антей подлодки
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Армия / NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами
Рейтинг@Mail.ru