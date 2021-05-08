NI назвал российскую подводную лодку «Антей» охотником за авианосцами

Вашингтон, 8 мая. Специалист в области безопасности и военной истории Себастьен Роблин назвал российские подводные лодки проекта 949А «Антей» охотницами на авианосцы.

Эксперт отметил, что подлодки проекта 949А «Антей» ( класс «Оскар» по классификации НАТО) были спроектированы во время холодной войны, но остаются эффективными против ценных надводных кораблей. К 2020 году подводные лодки должны был модернизировать до проекта 949AM, оснастив их ракетами комплекса «Гранит», а также противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

«Антей» предназначен для запуска противокорабельных крылатых ракет с расстояния в сотни миль. При запуске нескольких ракет «Гринт», они могут объединяться в сеть, чтобы передавать информацию о наведении и приближаться к цели с разных углов, сообщает The National Interest (NI). «Граниты» способны развивать скорость до 2,5 Маха и могут быть оснащены ядерными боеголовками мощностью в 500 килотонн.

Для боя на более близкой дистанции подводные лодки вооружены противолодочными ракетами РПК-2 «Вьюга» (SS-N-15 «Морская звезда» по классификации НАТО) и сверхбольшими ракетами РПК-6 «Водопад» (SS-N-16 Stallion по классификации НАТО).

В настоящее время в Тихоокеанском и Северном флотах ВМФ России продолжают нести службу семь или восемь подводных лодок «Антей», отметил специалист. Автор материала напомнил, что подлодки не обладают передовыми технологиями малозаметных субмарин, но благодаря крылатым ракетам способны угрожать надводным кораблям с чрезвычайно больших расстояний.

Ранее эксперты американского издания 19FortyFive заявили, что российский ядерный беспилотник «Посейдон» станет серьезной проблемой для Военно-морских сил США в Тихом океане. Аналитики напомнили, что носителем подводного беспилотника «Посейдон» является атомная подводная лодка «Белгород», которая будет нести службу в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ.