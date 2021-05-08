Американские СМИ рассказали о преимуществах российских истребителей

Вашингтон, 8 мая. Несмотря на то, что МиГ-31 все еще является стандартным истребителем-перехватчиком для ВВС РФ, есть несколько причин, почему Москва начала разработку новой боевой машины.

Обозреватель издания National Interest Чарли Гао напоминает американским читателям, что сегодня МиГ-31 является стандартным истребителем-перехватчиком большой дальности в ВВС России.

Во время холодной войны Войскам противовоздушной обороны Советского Союза (ВПВО) требовалась серия тяжелых перехватчиков для патрулирования огромной территории границ страны. Большинство обычных «легких» истребителей, таких как ранние МиГи, не справлялись с этой задачей, поскольку им не хватало дальности и скорости для быстрого набора высоты и перехвата сверхзвуковых американских бомбардировщиков, которые должны были лететь над Арктикой, чтобы, возможно, сбросить бомбы на Советский Союз.

В результате для этого был создан специализированный класс самолетов. Первыми были Ту-28 и Ту-128. Эти самолеты послужили образцом для более поздних перехватчиков: они были большими для хорошей выносливости, быстрыми и вооружались только ракетами. Однако, отмечает автор, боевые самолеты легко определялись находившимся в то время на вооружении ВВС США B-58 Hustler. Тогда в разработку приняли МиГ-25 «Фоксбат». Этот самолет стал окончательным перехватчиком ВПВО. Вскоре были созданы фоторазведочные и ударные версии МиГ-25.

wikipedia.org / Leonid Faerberg (transport-photo.com) / GFDL 1.2

В 1980-х годах за МиГ-25 последовал МиГ-31, у которого были увеличены летные характеристики, радар и вооружение.

«В настоящее время МиГ-31 является стандартным истребителем-перехватчиком большой дальности для ВВС России и, как ожидается, будет служить до 2030-х годов», — сообщает обозреватель, напомнив, что МиГ-31 также выбрали в качестве основного самолета-носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

В 2018 году стало известно, что начинаются опытно-конструкторские работы над истребителем-перехватчиком нового поколения, который должен заменить МиГ-31. Новый проект перехватчика получил название ПАК ДП, или перспективный авиационный комплекс дальнего действия-перехватчик.

По словам обозревателя, есть несколько причин, по которым российское правительство по-прежнему считает ПАК ДП необходимым. Во-первых, он может основываться на многоцелевом характере более ранних конверсий МиГ-31 и МиГ-25, способен нести тонну ракет большой дальности, а также наносить удары с использованием широкого диапазона боеприпасов (в том числе гиперзвуковых).

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Другая возможная причина заключается в том, что Россия желает сохранить наследие МиГов в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Поскольку «Сухой» выполнил большую часть проектных работ и получил свое название от ПАК ФА (в обозначении Су-57), МиГу для работы нужен собственный проект следующего поколения. МиГ-35, хотя и усовершенствованный, все еще не принадлежит к семейству самолетов следующего поколения ПАК, и у МиГа нет самолета, над которым можно было бы работать в будущем.

Последняя причина заключается в том, что ВВС, возможно, захотят в будущем защитить свои силы перехватчиков от будущих разработок в технологии БПЛА. Несмотря на то, что ПАК ФА быстр, он представляет собой шаг назад по скорости по сравнению с МиГ-31. России может понадобиться самолет, который действительно сможет выйти за пределы скорости, чтобы перехватить беспилотники и обеспечить безопасность своего воздушного пространства.

Ранее журналисты The National Interest отметили, что российский истребитель Су-27 является «настоящим убийцей», созданным конкурировать с американскими самолетами, уверены аналитики из США.