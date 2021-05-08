Роспотребнадзор предупредил о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса

Москва, 8 мая. Роспотребнадзор напомнил, что мясо является продуктом повышенной опасности, поэтому необходимо покупать его с большой осторожностью.

Закупаться мясом для шашлыка следует в крупных магазинах и супермаркетах, которые имеют все соответствующие разрешения на хранение, транспортировку и продажу такого товара. И ни в коем случае не покупать мясо на рынках, где его свежесть может быть под вопросом.

«Можно не только заразиться инфекционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцеллез, но и паразитарными заболеваниями», — рассказала врач общей практики Лариса Алексеева в беседе с «ПолитЭксперт».

Главные признаки свежего хорошего мяса — упругость, цвет от светло-красного до темно-бордового, отсутствие посторонних пятен, влажность, гладкость и запах с легким ароматом молока. Желтое или бурое сало может быть признаком болезни животного.

Также диетологи предупреждают, что не стоит увлекаться нездоровой пищей, в том числе и шашлыками, во время майских праздников. Если «срыв» все же произошел, то можно поправить положение двумя разгрузочными днями.