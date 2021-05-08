Берлин отказался от рекомендаций по применению вакцины AstraZeneca

Берлин, 8 мая. Власти ФРГ отказались рекомендовать применение вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca только для лиц старше 60 лет.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что в Берлине приняли решение полностью снять принцип использования данной вакцины в соответствии с приоритетными группами населения. Таким образом, решение о назначении препарата будут принимать врач и пациент.

«Врач будет решать с прививающимся, какая вакцина для него подходит. После пояснения врача и индивидуального решения возможно проведение вакцинации», — сообщил Шпан.

Министр заявил, что данное решение может помочь «гибче и быстрее» проводить вакцинацию у частных врачей. Медики смогут сами давать оценку.

Ранее действовала рекомендация использования AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Эта рекомендация была дана после случаев тромбоза, которые чаще проявлялись у женщин моложе 50 лет.

Накануне стало известно, что AstraZeneca почти вдвое сокращает поставки вакцины в страны Евросоюза. Данное решение было принято после появления сообщений об образовании тромбов у привитых пациентов.